Manifestação bloqueia Marginais Pinheiros e Tietê e afeta circulação de trens em SP

No bairro Cebolão, em São Paulo, um protesto contra a reintegração de posse resultou em confronto com a polícia, na manhã desta segunda (26). Cerca de 5 mil moradores, notificados a desocupar a área até 31 de julho, manifestam por moradia e apoio governamental. A circulação de trens das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade foi parcialmente interrompida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!