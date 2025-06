Manutenção contamina água de moradores de condomínio em São Paulo

Desde o dia 10 de junho, moradores de um condomínio na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, enfrentam problemas com água contaminada por um forte odor químico. O caso começou após um vazamento na caixa d’água, seguido de reparos feitos pela construtora. Mesmo com o fornecimento emergencial por caminhões-pipa, o problema persiste, já que a contaminação está na estrutura da caixa. Moradores relatam reações alérgicas, como a de Elisângela, que sofreu irritações ao tomar banho. A construtora promete analisar a potabilidade da água e instalar exaustores para reduzir os gases tóxicos.



