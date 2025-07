Marceneiro morto por policial em SP foi confundido com criminoso ao correr para pegar ônibus

Imagens de câmeras de segurança mostram que o marceneiro Guilherme Dias Santos Ferreira, de 26 anos, foi morto pelo policial Fábio de Almeida,de 35 anos, ao correr para para não perder um ônibus do transporte coletivo. Fabio de Almeida sofreu uma tentativa de assalto instantes antes e confundiu a pressa de Guilherme com uma tentativa de fuga.



Parentes relatam que Guilherme tinha passado a usar transporte público para economizar dinheiro pasa sua festa de casamento. Fábio chegou a ser detido, mas foi liberado após pagar fiança.



