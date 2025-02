Marmanjos são flagrados pichando muros e portões de casas na zona leste de SP

A Prefeitura de São Paulo promete reforçar a fiscalizações contra pichadores. . Recentemente, dois homens foram flagrados praticando esse tipo de vandalismo em Guaianases, na zona leste da cidade. As pichações são consideradas infrações administrativas, com multas a partir de R$ 5 mil. Quando ocorrem em monumentos tombados, o valor sobe para R$ 10 mil, e em casos de reincidência, as multas dobram. Para denunciar, os cidadãos podem ligar para o número 153 da Guarda Civil Metropolitana ou 190 da Polícia Militar.