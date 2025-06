MC Brisola e ex-namorada trocam acusações de agressão

MC Brisola, nome artístico de Silas Rodrigues Santos, foi detido em São Paulo acusado de agedir a ex-namorada Michele Heiden, de 31 anos. A violência teria acontecido durante uma discussão no apartamento dele, em uma área nobre de São Paulo, motivada por ciúmes. A mulher afirma que o encontrou com outra pessoa e alegou violência doméstica. O advogado do cantor diz que Brisola apenas se defendeu. O caso, registrado como lesão corporal e ameaça, está sendo investigado pela delegacia da mulher. Armas foram encontradas no local, mas Brisola, que afirma ser colecionador licenciado, foi liberado temporariamente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!