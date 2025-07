Médica que participou da morte de empresários é presa em Belo Horizonte (MG)

A médica Gabriela Côrrea Ferreira da Costa, integrante do Bando da Degola, foi presa após permanecer foragida desde 2022. Condenada a 46 anos de prisão pela morte dos empresários Fabiano Ferreira Moura e Raider Santos Rodrigues em 2010, Gabriela foi encontrada em seu apartamento na capital mineira, onde mantinha um consultório virtual ativo. A captura foi realizada após levantamentos do setor de inteligência da polícia. Durante a prisão, Gabriela mostrou-se calma e ciente do mandado contra ela, mencionando estar com cinco advogados. Outros sete membros do bando também foram condenados pelos crimes, que incluíam sequestro e extorsão.



