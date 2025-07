Médico flagrado com vodca em hospital é afastado em Praia Grande (SP)

Um médico foi afastado após ser flagrado consumindo vodca enquanto atendia pacientes em um pronto-socorro em Praia Grande (SP). Um paciente o viu comprando a bebida antes da consulta e notou o cheiro no copo do profissional. A prefeitura informou que ele era contratado por uma organização social e não fazia parte do quadro municipal. O caso está sendo investigado para determinar quantas pessoas foram atendidas pelo médico nesse estado.



