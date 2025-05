Médico preso suspeito de matar a mulher pode ter envenenado também a própria irmã

A polícia de solicitou a exumação do corpo da irmã do médico Luiz Antonio Guarnica, suspeito de matar a mulher, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, envenenada com chumbinho em Ribeirão Preto (SP).



A morte da irmã de Garnica foi registrada como infarto em fevereiro, mas a ausência de problemas de saúde levanta suspeitas de envenenamento. O médico, detido em seu consultório, e sua mãe estão presos e devem passar por audiência de custódia.



Eles podem ser responsabilizados pelas mortes de Larissa e da irmã do médico. Ligação interceptada entre a mãe do médico e uma amiga também está sob investigação.



