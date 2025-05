Médico se entrega à polícia e alega que tiro que matou namorada de 15 anos foi acidental

O médico Bruno Felisberto, de 29 anos, está sob investigação após um disparo que matou a namorada de 15 anos em Guarantã do Norte (MT). Ele se entregou à polícia, alegando que o tiro foi acidental e que havia consumido álcool.



A polícia investiga se o relacionamento começou quando a vítima tinha menos de 15 anos, o que poderia levar a uma acusação de estupro de vulnerável. Além disso, circula nas redes sociais um vídeo, gravado em outro dia, mostrando o médico brincando com a arma.



