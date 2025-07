Menina de 11 anos tem ataque de pânico após sofrer ataque racista na escola

Uma menina de 11 anos precisou de atendimento médico após sofrer um ataque racista em uma escola do bairro Riacho Fundo, no Distrito Federal. Ela vinha sendo ameaçada por colegas e teve uma crise de pânico. A vítima havia relatado o preconceito à escola, que organizou uma reunião com os pais, sem sucesso. Após o incidente, as alunas envolvidas foram transferidas, e a vítima recebeu apoio educacional em nova escola. A irmã da menina, que não quis se identificar, expressou revolta e deslocamento ao ver o sofrimento da irmã. "Fiquei bem revoltada mesmo", desabafou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!