Menina de 6 anos é agredida pelo padrasto por não conseguir fechar a porta do carro

Um homem foi preso em Porto Alegre (RS) após ser flagrado agredindo sua enteada de apenas seis anos. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que ele entra no carro e inicia as agressões físicas contra a menina a caminho da escola. O caso gerou indignação entre os moradores da região.

A situação ocorreu enquanto a mãe da criança estava fora da cidade por motivos profissionais. Um vizinho percebeu as cenas através das câmeras e decidiu denunciar o ocorrido ao Conselho Tutelar, que agiu rapidamente para proteger a vítima.

O padrasto, um jovem de 23 anos, permanece detido enquanto a Polícia Civil continua investigando o caso. De acordo com o Código Penal brasileiro, se condenado pelas agressões cometidas contra uma criança no contexto doméstico, ele poderá cumprir pena variando entre dois anos e oito meses até seis anos e oito meses de reclusão.

A menina relatou à professora as marcas visíveis em seu rosto, causadas pela violência sofrida devido à dificuldade em fechar a porta do carro corretamente. Esse relato evidenciou a necessidade de intervenção urgente para garantir sua segurança futura.

