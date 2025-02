Menina de 9 anos com doença rara é maratonista e coleciona medalhas

Sophia é uma menina de 9 anos que convive com uma doença rara. Isso, no entanto, não a impede de participar de diversas atividades esportivas como maratonas e trilhas. A rotina dela inclui dança e teatro, e ela ainda compartilha suas experiências nas redes sociais, inspirando outras crianças. Sofia já se prepara para uma corrida importante no Rio de Janeiro, em junho.