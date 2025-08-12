Menina de 9 anos se machuca após cair de van escolar em movimento

Uma menina de 9 anos sofreu um acidente ao cair de uma van escolar em Parelheiros, zona sul de São Paulo . A porta do veículo estava quebrada, e a criança não teve tempo de colocar o cinto de segurança antes da queda, resultando na quebra de três dentes e ferimentos no joelho. A mãe da criança relatou que o motorista alegou, em boletim de ocorrência, que a filha ia na frente por ser "gorda", justificativa considerada inaceitável por ela. Os responsáveis pela van afirmaram que arcarão com os custos médicos, mas não houve contato formal até o momento. A aluna requer tratamento psicológico devido ao trauma do incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!