Menina sofre queimaduras graves enquanto estava em creche no interior de São Paulo

Uma criança de um ano e quatro meses sofreu queimaduras graves nos pés enquanto estava na creche em São José dos Campos (SP). A escola informou que a menina pisou descalça no parquinho. A mãe, Gislaine, questiona as circunstâncias do incidente e busca imagens de segurança para entender o ocorrido. "Eu pedi uma reunião com o pessoal responsável pela escola. Eles pediram desculpas e deixaram à disposição", disse ela. O caso foi registrado como lesão corporal pela polícia civil. A família procura responsabilização da instituição para evitar novos incidentes com outras crianças.