Menino de 15 anos se assusta e é morto durante assalto em São Paulo

Lucas Teles Santana, de 15 anos, foi abordado por dois homens em uma moto na zona leste de São Paulo .



Assustado, Lucas derrubou seu celular, e um dos criminosos disparou contra ele. O assassinato ocorreu a poucos metros da casa do avô do jovem.



Embora tenha sido socorrido com vida, Lucas morreu ao chegar ao hospital. A polícia está investigando o caso, procurando suspeitos que estavam em uma moto vermelha. O primo de Lucas testemunhou o ocorrido e ficou em estado de choque. O sepultamento será na segunda-feira. O pai de Lucas, inconformado, clama por justiça.



