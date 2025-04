Menino tem dificuldade para andar após ficar período em creche na zona norte de São Paulo

Uma uma criança de três anos foi deixada saudável em uma creche na zona norte de São Paulo e, ao ser buscada, apresentou dificuldades para andar. A família afirma que o menino relatou ter caído de um brinquedo, o que coincidiu com um diagnóstico médico de derrame no quadril, atribuído a uma pancada.



A diretoria regional de educação de Jaçanã e Tremembé informou que a criança estava brincando quando se queixou de dores, e alegou não ter imagens do ocorrido devido à falha na câmera. Os pais, Michelle e Davi, pretendem buscar justiça.



