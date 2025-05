Metroviários aceitam proposta e cancelam greve prevista para a semana que vem

Os metroviários de São Paulo entraram em acordo com o governo do Estado sobre a valorização salarial e cancelaram a greve anteriormente programada para terça-feira (27). Não haverá paralisação dos trilhos do metrô na região metropolitana de São Paulo , trazendo alívio para os trabalhadores e usuários do transporte público.



