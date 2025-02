Minas Gerais proíbe procriação de pitbulls e outras raças de cachorro no estado

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais promulgou uma lei que proíbe a procriação de raças de cachorros consideradas perigosas, como pitbull, rottweiler, doberman e fila brasileiro. Para aqueles já presentes no estado, a legislação exige que tutores utilizem focinheira e coleira com identificação em locais públicos e estabelece uma idade mínima de 18 anos para conduzir esses cães. O descumprimento pode resultar em multas, que chegam a R$ 5.331,00 em caso de ataques. A adoção dessas raças, anteriormente proibida, foi liberada. As novas medidas visam prevenir incidentes e suscitam debates sobre a criação dessas raças.