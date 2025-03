Morador agride síndico no litoral paulista após ser notificado por ver filmes impróprios

Um morador agrediu o síndico de um condomínio no litoral paulista após ser notificado por assistir a filmes impróprios com a janela aberta. O morador é um policial afastado e agiu na frente do filhhos da vítima, incluindo um que se recupera de um câncer, e de um neto de 7 anos.



