Morador ataca cantor de rua durante apresentação em São Paulo

Adriano, um cantor itinerante, foi agredido enquanto se apresentava em frente a um condomínio na Vila Leopoldina, São Paulo . Um morador, identificado como Bruno, desceu enfurecido e destruiu o microfone e a caixa de som do artista, alegando perturbação. O prejuízo causado ultrapassa R$ 2 mil. Apesar disso, muitos moradores expressaram apoio a Adriano, elogiando suas apresentações e lamentando a atitude agressiva.



