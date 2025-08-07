Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Morador ataca cantor de rua durante apresentação em São Paulo

Adriano, artista itinerante, tem equipamentos destruídos por morador insatisfeito na Vila Leopoldina

Balanço Geral Manhã|Do R7

Adriano, um cantor itinerante, foi agredido enquanto se apresentava em frente a um condomínio na Vila Leopoldina, São Paulo. Um morador, identificado como Bruno, desceu enfurecido e destruiu o microfone e a caixa de som do artista, alegando perturbação. O prejuízo causado ultrapassa R$ 2 mil. Apesar disso, muitos moradores expressaram apoio a Adriano, elogiando suas apresentações e lamentando a atitude agressiva.

  • balanco-geral-manha
  • São Paulo (Cidade)
  • Show

