Morador ataca cantor de rua durante apresentação em São Paulo
Adriano, artista itinerante, tem equipamentos destruídos por morador insatisfeito na Vila Leopoldina
Adriano, um cantor itinerante, foi agredido enquanto se apresentava em frente a um condomínio na Vila Leopoldina, São Paulo. Um morador, identificado como Bruno, desceu enfurecido e destruiu o microfone e a caixa de som do artista, alegando perturbação. O prejuízo causado ultrapassa R$ 2 mil. Apesar disso, muitos moradores expressaram apoio a Adriano, elogiando suas apresentações e lamentando a atitude agressiva.
