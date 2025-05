Moradora da Grande São Paulo tem a casa invadida cinco vezes pelo mesmo ladrão

Suelen tem enfrentado uma situação alarmante em São Bernardo do Campo (SP): a casa dela já foi invadida cinco vezes pelo mesmo ladrão desde dezembro. "Cada vez que ele vem, ele leva um item e detona minha casa", relata Suelen, destacando o prejuízo acumulado de R$25 mil . A Secretaria de Segurança está investigando o caso, e Suelen espera que o criminoso seja identificado e punido. "Eu gostaria que as autoridades tomassem uma providência", apela a moradora.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!