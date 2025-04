Moradores acusam construtora de entregar apartamentos com atraso e cheios de problemas em SP

Diversas famílias em São Paulo estão enfrentando problemas após a entrega de novos apartamentos no bairro Boavista.



Karina, que vive de aluguel há mais de duas décadas, encontrou seu apartamento com infiltrações e outras avarias. "Não tem condições de morar", disse ela.



Outro morador, Fagner, aprovou a vistoria inicial, mas encontrou o imóvel cheio de problemas ao pegar as chaves.



No condomínio com 340 apartamentos, mais de 100 apresentam problemas estruturais.



Com cobranças mensais se aproximando, os moradores esperam respostas da construtora para os reparos necessários.



