Moradores acusam síndico profissional de sumir após desviar R$ 200 mil de condomínio

Moradores de um condomínio em São Paulo estão em choque após o desaparecimento do síndico profissional Murilo, acusado de desviar cerca de R$ 200 mil. Os moradores ficaram sabendo de fraudes anteriores cometidas por Murilo em outros condomínios, mas não conseguiram bloquear a conta a tempo de evitar o desvio. A polícia foi acionada e um boletim de ocorrência registrado. Especialistas dizem que os condôminos devem sempre estar atentos e fiscalizar as contas dos condomínios onde vivem.



