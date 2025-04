Moradores criam até calendário para monitorar acidentes em cruzamento da zona oeste de São Paulo

Os constantes acidentes no cruzamento entre as ruas Ministro Ferreira Alves e Doutor Augusto de Miranda na Pompeia preocupam motoristas e moradores da Pompeia, na zona oeste de São Paulo. Alguns deles chegaram a criar um calendário para acompanhar as frequentes colisões gravadas pelas câmeras de segurança.



Carla, que já esteve envolvida em um acidente, relata o perigo constante. "Estava voltando do shopping quando o motoboy em alta velocidade atingiu nosso carro", disse. Moradores como mencionam a falta de respeito às sinalizações, resultando em colisões quase diárias.



A CET informou que a Rua Ministro Ferreira Alves é a via preferencial no cruzamento e que há projetos de sinalização em andamento para melhorar a segurança. Enquanto isso, a comunidade continua a pedir por um semáforo para prevenir acidentes mais graves. "Todo final de semana há acidentes", diz Maria Lúcia, que reside na área há 54 anos e teme até ir à padaria do bairro.



