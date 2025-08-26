Moradores da zona norte de São Paulo enfrentam aumento nas contas de gás

Moradores de um condomínio em Lauzane, zona norte de São Paulo , relataram aumentos inexplicáveis nas contas de gás. Nelson reportou um aumento injustificado no volume consumido, de 30 para 54 metros cúbicos, sem alteração no uso. Maria viu sua conta triplicar de R$ 300 para R$ 1.087. A empresa Congas admitiu erros na leitura e propôs parcelamento da diferença. No entanto, moradores não concordam com a cobrança indevida. A Congas argumentou que fatores como frio e hábitos de consumo podem afetar os valores, mas não quer cancelar a cobrança indevida.



