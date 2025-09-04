Moradores de Parelheiros denunciam que ponte construída na década de 1960 pode desabar

Moradores do bairro Parelheiros, na zona sul de São Paulo , estão preocupados com o estado crítico de uma ponte construída na década de 1960. A estrutura apresenta várias trincas desde maio deste ano e foi parcialmente interditada. Apesar disso, ônibus e caminhões continuam a passar diariamente pelo local.

A ponte é um importante acesso para escolas, fábricas e áreas residenciais. Se ela vier abaixo, milhares de pessoas poderão ficar isoladas. Moradores relatam que as condições precárias já resultaram em acidentes no passado.

Um residente da região, há mais de vinte anos, expressa sua preocupação: "O temor é perder vidas nessa ponte". As vibrações causadas pela passagem dos veículos são vistas como sinais alarmantes para os habitantes locais.

Um estudo técnico realizado pela Prefeitura reconheceu o estado crítico da estrutura e recomendou sua demolição seguida por reconstrução. Recentemente, foi publicada uma licitação para essas obras no Diário Oficial, com abertura das propostas prevista para 12 de setembro.

Enquanto isso, crianças e idosos arriscam-se diariamente ao atravessar essa via crucial, mas comprometida. A segurança pública geral permanece ameaçada devido à inércia governamental frente à situação emergencial apresentada pelos cidadãos.

