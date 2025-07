Moradores de rua dormem ao relento em madrugada fria de São Paulo

Uma nova onda de frio chegou em São Paulo. Terça-feira (1°) foi a tarde mais fria do ano até o momento, já quarta-feira (2) deve atingir novos recordes de temperatura, com mínima de 11°C e máxima de 14°C, de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia. No Pátio do Colégio, centro histórico da cidade de São Paulo, moradores em situação de rua enfrentam dificuldades com o frio. Muitos relutam em buscar abrigo devido às regras exigidas nos locais de acolhimento. O frio intenso deve persistir até o final da semana.



