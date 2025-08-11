Moradores denunciam descarte ilegal de lixo em áreas de preservação em Guarulhos e Arujá

Moradores de Guarulhos (SP) e Arujá (SP) denunciam o descarte ilegal de lixo em áreas de preservação ambiental. Em Arujá, resíduos e lixo hospitalar são despejados em terrenos invadidos, contaminando nascentes. Em Guarulhos (SP), um terreno invadido causa alagamentos devido ao entupimento de um córrego, afetando casas vizinhas. As prefeituras estão monitorando as situações e tomando medidas legais. Um especialista alerta para o risco ambiental e possíveis penalidades aos responsáveis pelo descarte irregular.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!