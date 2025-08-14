Moradores do Paraíso, na zona sul de SP, enfrentam onda de assaltos e reforçam segurança

Na zona sul de São Paulo, moradores do bairro Paraíso lidam com uma série de assaltos e furtos. Em reação, instalaram câmeras nas portarias de casas e condomínios, acessíveis em tempo real por aplicativo. Na última semana, um assalto terminou em tiroteio, quando criminosos, usando controles remotos clonados, invadiram um condomínio. Marilda Watanabe, presidente da Associação de Moradores, relatou que a polícia agiu rapidamente após o alerta de um morador. Apesar das medidas, a apreensão persiste entre os residentes, com muitos mudando suas rotinas por segurança.



