Moradores reclamam da falta de água na região no Butantã, em São Paulo

Moradores do Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, enfrentam falta de água recorrente nos últimos dias. Segundo relatos, a água costuma acabar por volta das quatro da tarde e só retorna no dia seguinte, inviabilizando tarefas básicas como lavar louça e tomar banho. "Fiquei sem lavar a louça desde ontem", conta Leo, um dos moradores afetados. Roberta, outra residente, precisa estocar água em garrafas para garantir o mínimo suprimento. A Sabesp atribui a escassez ao aumento do consumo nos dias de calor intenso, mas promete rever a infraestrutura e iniciar obras de melhoria já na próxima semana, com conclusão prevista até março.



