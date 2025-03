Moradores reclamam de barulho de caminhões durante à noite em bairro residencial de Guarulhos (SP)

Moradores de um bairro residencial de Guarulhos enfrentam incômodo constante devido à operação noturna de uma transportadora. O barulho de caminhões e máquinas interrompe o descanso, como relatado nos vídeos dos denunciantes. Itamar expressa frustração: "Prefeitura, bombeiro, ninguém me atende". Edison sugere horários organizados para aliviar o problema. A empresa, através do gerente Ricardo, afirmou que se mudará em cinco dias. Os moradores esperam que a mudança traga alívio e convívio pacífico na área.



