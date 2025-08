Motoboy é atropelado e agredido em Guarulhos após briga de trânsito

O motoboy Matheus Santos, de 26 anos, foi atropelado e agredido após uma briga de trânsito em Guarulhos, Grande São Paulo. O motorista do carro teria fechado Matheus, que ficou bravo e jogou uma pedra no vidro traseiro do veículo. Se iniciou uma perseguição e a moto foi atingida e arrastada por alguns metros, até o carro bater no muro de uma casa e Matheus ser arremessado para dentro. O motorista desceu do carro e começou a agredir o entregador. Matheus teve uma fratura exposta na perna e continua internado no hospital. ‘Ele não queria só me atropelar, queria tirar minha vida’, disse o jovem. O motorista foi levado para uma delegacia em Guarulhos, mas liberado no dia seguinte.



