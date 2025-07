Motociclista atropela mãe e filha ao tentar ultrapassar ônibus em avenida da zona sul de SP

Um motociclista atropelou uma mulher e a filha dela ao tentar ultrapassar um ônibus na estrada do M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo . As imagens da câmera de segurança mostram que as duas aguardavam para atravessar a avenida quando o motorista do ônibus parou para sinalizar. O motociclista não respeitou a parada e atingiu as duas. Elas foram socorridas pelo Samu e levadas ao pronto-socorro. Apesar do susto, ambas estão bem.



