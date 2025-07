Motociclista distraído bate na traseira de carro que havia acabado de se envolver em outro acidente

Uma testemunha filmou o momento em que um motociclista distraído colidiu com um carro que estava parado após se envolver em outro acidente em cruzamento de Goiânia (GO). Durante a colisão, o capacete do motociclista ficou solto e ele levantou a mão, aparentemente indignado com a situação. Ninguém ficou gravemente ferido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!