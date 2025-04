Motociclista é cercado por bandidos e tem veículo roubado em São Paulo

Um motociclista foi atacado por cinco criminosos em quatro motocicletas e teve o veículo roubado na Penha, na zona leste de São Paulo. As câmeras de segurança capturaram o momento em que a vítima se aproximou da calçada e foi jogada ao chão, sendo revistada por um dos criminosos enquanto outro pegava seu capacete. A Polícia Militar está realizando uma operação para localizar os assaltantes e a moto roubada. Até agora, ninguém foi detido, mas a polícia já tem informações sobre as identidades dos suspeitos.



