Motociclista fica gravemente ferido ao ser atingido por linha chilena em rodovia de São Paulo

O empresário Carlos Eduardo sofreu um grave acidente ao ser atingido por uma linha chilena enquanto pilotava sua moto na Rodovia Anchieta, que liga São aulo ao litoral do estado. Ao levantar o braço para se proteger, teve a mão cortada profundamente. Ele imediatamente parou a moto e solicitou ajuda, temendo por sua vida. Carlos aguarda cirurgia para reconstruir os tendões danificados. Em São Paulo, o uso de linhas cortantes é proibido, com multas de até R$ 130 mil. Acidentes como esse aumentaram 139% entre 2023 e 2024. Carlos agradeceu os policiais rodoviários e bombeiros que o socorreram. Denúncias sobre venda ilegal de linha podem ser feitas anonimamente pelo telefone 190.



