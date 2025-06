Motociclista morre após bater em árvore

Um homem de 30 anos pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle e colidiu com uma árvore na Avenida Atlântica, no bairro do Socorro, zona sul de São Paulo . Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Duas viaturas dos bombeiros foram acionadas para o local, mas quando chegaram constataram que ele já estava sem vida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!