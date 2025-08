Motociclista morre após perder o controle da moto e bater em poste na avenida Washington Luís

Um entregador de 32 anos sofreu um acidente fatal na avenida Washington Luís, zona sul de São Paulo, após perder o controle de sua moto e colidir com um poste próximo ao aeroporto de Congonhas. Ele havia finalizado sua última entrega do dia. Motoristas acionaram o resgate dos bombeiros, que confirmou o óbito no local. As equipes da CT interditaram uma faixa da avenida para realizar os procedimentos necessários.



