Motorista age rapidamente e impede estupro de menina de 12 anos em Bauru (SP)

Uma tentativa de estupro foi frustrada por um motorista que passava pelo local e interveio ao perceber uma situação suspeita em Bauru (SP). O incidente ocorreu quando uma jovem de 12 anos estava a caminho da escola acompanhada por um amigo. Um homem de 26 anos abordou a menina afirmando estar armado e ameaçou atirar caso ela não o acompanhasse.

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram o momento exato em que o agressor se aproxima da vítima segurando um copo na mão. O amigo da jovem ficou sem reação imediata, mas seguiu os dois à distância. A ação chamou a atenção do motorista que transitava pela área no momento.

Ao notar algo estranho, o motorista parou seu carro e questionou se estava tudo bem. A menina negou com lágrimas nos olhos e correu para longe do agressor. Convencido da gravidade da situação, ele confrontou o homem que alegava conhecer a garota como sua namorada — informação prontamente desmentida pela vítima.

O criminoso tentou fugir após ser confrontado, mas motociclistas próximos conseguiram detê-lo até a chegada das autoridades policiais. Segundo informações fornecidas pela polícia militar, o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento em que foi contido pelos populares.

A prisão foi efetuada em flagrante e registrada na delegacia especializada na defesa dos direitos das mulheres como tentativa de estupro.

