Motorista com sinais de embriaguez dirige carro de autoescola e provoca acidente em SP

Um acidente envolvendo dois veículos ocorreu na madrugada desta quarta-feira na Avenida 23 de Maio, em São Paulo . Um dos carros envolvidos era de uma autoescola. A colisão deixou a motorista do outro veículo ferida e causou transtornos no tráfego local.

O incidente aconteceu quando um carro dirigido por um homem supostamente alcoolizado colidiu com o veículo da frente. Testemunhas relataram que ele estava em alta velocidade no momento do impacto. O teste do bafômetro realizado pela polícia militar confirmou a presença de álcool no condutor.

A motorista atingida foi levada para o hospital consciente, mas desorientada devido à batida. Seu pai, Orlando, expressou alívio pelo fato dela ter sobrevivido ao acidente, afirmando: "Ela está consciente, mas está confusa".

Após receber atendimento médico, o responsável pela colisão foi preso em flagrante e levado ao distrito policial da capital paulista. Enquanto isso, agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) trabalham para remover os veículos acidentados e liberar as faixas interditadas da via.

O acidente resultou em congestionamento significativo na região central da cidade, afetando motoristas que se deslocavam tanto para o centro quanto para a zona sul paulistana. As autoridades alertam sobre os riscos associados à combinação perigosa entre direção imprudente e consumo excessivo de álcool nas ruas movimentadas como a Avenida 23 de Maio.

