Motorista com sinais de embriaguez tenta fugir após matar e atropelar idoso em Santo André (SP)

Um idoso de 70 anos morreu após ser atropelado por um motorista embriagado em Santo André no início da manhã desta quarta-feira (30). O incidente ocorreu às 6h, enquanto a vítima esperava sua neta sair para a escola. O motorista, que estava em um carro de luxo, perdeu o controle do veículo e atingiu o idoso, que morreu no local.



Testemunhas afirmam que o motorista estava visivelmente embriagado e tentou fugir após o acidente. Ele também confrontou moradores e agrediu agentes de bombeiros. "Ele só se preocupava com o carro, não com a vida que tirou", disse Luciana, nora da vítima.



O motorista foi detido pela polícia e conduzido à delegacia após resistência.



