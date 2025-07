Motorista de aplicativo é agredido por parentes de passageira que derrubou cerveja no carro

Um motorista de aplicativo de Ibirité (MG) foi agredido por parentes de uma passageira após solicitar que ela não consumisse bebida alcoólica dentro do veículo. A discussão começou quando ela abriu uma lata de cerveja e derramou a bebida no estofado. Flávio, o motorista, relatou: "Eu só falei pra você não abrir a lata de cerveja no carro pra não derramar." Ele chamou a polícia, mas os parentes da passageira chegaram primeiro e o agrediram. Flávio sofreu lesões na cabeça e rosto enquanto seu carro foi depredado. "Eu tive que correr, eu tive que fugir do local", disse ele. Apenas a passageira foi identificada e liberada após assinar um termo de ocorrência. Flávio, que depende das corridas para sobreviver, ainda não sabe como arcará com o prejuízo causado pelos danos.



