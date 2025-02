Motorista de aplicativo é rendido e passa momentos de terror em São Paulo

Imagens de uma câmera colocada no interior do veículo registraram um violento assalto a um motorista de aplicativo em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Durante a finalização de uma corrida, a vítima de 30 anos foi surpreendida por dois passageiros que, ao anunciar o assalto, chamaram mais dois comparsas para o carro e agrediram o motorista. Tentando reagir, a vítima acelerou o veículo para chamar a atenção de transeuntes, mas a câmera parou de gravar enquanto ela ainda era ameaçado. Os assaltantes roubaram objetos pessoais e a chave do carro. Moradores ajudaram o motorista após o ataque, enquanto a polícia trabalha na análise das imagens para identificar os suspeitos.