Motorista de caminhão e ajudante são sequestrados na zona sul de São Paulo

Um motorista e seu ajudante foram vítimas de um sequestro durante o roubo de um caminhão carregado de café na zona sul de São Paulos. Quatro homens, um deles encapuzado, cercaram o veículo e forçaram as vítimas a entrar no baú.



Enquanto dois assaltantes ficaram com as vítimas, outros conduziram o caminhão a outro ponto da comunidade. A polícia , acionada por denúncia, localizou o veículo e libertou as vítimas.



Parte da carga foi encontrada em uma casa onde mulheres escondiam o material roubado; uma delas já conhecida por crimes anteriores. Todas foram detidas para investigação.



