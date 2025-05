Motorista de caminhão é sequestrado e ameaçado de morte durante entrega em São Paulo

Um motorista de caminhão, de 65 anos, foi sequestrado enquanto fazia uma entrega de água em um supermercado na zona leste de São Paulo . Criminosos abordaram o trabalhador e o levaram para um cativeiro.

A empresa responsável pelo veículo desconfiou quando não conseguiu contato com ele e acionou a polícia. Durante a abordagem, os agentes encontraram inconsistências nos depoimentos e irregularidades nas placas do caminhão.



Dentro do veículo, havia diversas placas e um rastreador quebrado. Após horas, a vítima conseguiu contatar a polícia usando um celular emprestado em uma pizzaria, e o caminhão foi recuperado. A investigação continua em busca dos demais envolvidos no crime. ```



