Motorista de ônibus perde controle e atinge duas casas na zona norte de SP

Na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo , um ônibus descontrolado colidiu com duas casas em um morro íngreme. O motorista perdeu o controle do veículo, atingindo as residências. Parte da estrutura de um dos imóveis foi parar dentro do ônibus e, por pouco, não atingiu o motorista, que sofreu apenas ferimentos leves.



