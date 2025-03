Motorista desce de ônibus e agride mulher que estava dentro de carro em São Paulo

Uma mulher foi agredida durante uma briga de trânsito com uma motorista de ônibus em São Paulo . A vítima relatou que estava saindo de uma vaga quando a motorista se irritou com uma buzina prolongada. Imagens mostram a motorista deixando o ônibus para agredir a mulher com socos e puxões de cabelo. A agressão durou cerca de três minutos até que pessoas intervieram. Após ser contida, a motorista ainda chutou o carro da vítima.



