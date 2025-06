Motorista é preso após agredir guarda de trânsito em Cachoeiro do Itapemirim (ES)

Um motorista foi preso após agredir um agente de trânsito em Cachoeiro do Itapemirim (ES). A ocorrência começou por causa de um carro estacionado irregularmente, mas se intensificou após o agente verificar pendências no veículo. O agressor conseguiu fugir inicialmente, mas foi localizado e preso.



