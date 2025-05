Motorista é preso em Vitória (ES) ao apresentar CNH impressa em cartolina

Um motorista de 45 anos foi preso durante uma blitz em Vitória (ES), ao apresentar uma carteira de habilitação falsificada. A CNH era idêntica à original, mas impressa em folha de cartolina. O homem já tinha a carteira suspensa no momento da abordagem. As carteiras são impressas em papel especial justamente para evitar fraudes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!