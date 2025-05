Motorista é sequestrado e caminhão sem seguro é roubado na Grande São Paulo

Um motorista foi sequestrado em Poá, na Grande São Paulo , enquanto esperava para retirar uma carga. As câmeras de segurança da empresa capturaram o momento em que dois homens, um deles armado, abordaram o caminhão.



A vítima, de 21 anos, estava na profissão há apenas um ano e relatou o pavor que sentiu, temendo por sua vida e de seus familiares durante o sequestro. Os criminosos se alteraram ao ouvir o celular da vítima tocar e, após roubarem seu aparelho, a obrigaram a entrar em um carro e colocaramum saco preto em sua cabeça.



O motorista foi finalmente libertado no Itaim Paulista. O dono do caminhão, Laerte, percebeu que algo estava errado quando o rastreador parou de funcionar. O caminhão, avaliado em R$ 200 mil, estava sem seguro. Laerte expressou preocupação com a segurança dos colaboradores, enquanto o motorista ainda tenta superar o trauma vivido.



